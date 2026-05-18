ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಭಾವ; ಗ್ರಾಹಕರ ಪರದಾಟ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಭಾವದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (ಎಚ್.ಪಿ) ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಇಂಧನ ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಬಂಕ್ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಹೋದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರವಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನಿಲ್ ಎಂಬುವರು ಬಂಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಗಾಲಾದರು. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರು ಸಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-25-1475366022</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>