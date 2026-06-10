ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಿಪಿಐ ಉದಯ ರವಿ ಅಮಾನತು, ಕಾರಣವೇನು?

<p><em>ಹರಿಶಂಕರ್ ಆರ್.</em></p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆಗೆ ಲಂಚ ಪಡೆದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉದಯ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಐಜಿಪಿ) ಜೂನ್ 6 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಅಮಾನತು ಆದೇಶವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಡಿಜಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಪಿ) ಆಗಿರುವ ಡಾ. ಎಂ.ಎ ಸಲೀಂ ಅವರು ಜೂನ್ 7, 2026 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮಾನತು ಏಕೆ?: ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಎಸ್ಪಿ) ಹಾಗೂ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ನೀಡಿದ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉದಯ ರವಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲಕುಂದಿ ಬಳಿ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉದಯ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ (ಗುನ್ನೆ ನಂ-96/2026) ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ದೂರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ (ಗುನ್ನೆ ನಂ-97/2026) ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಠಾಣೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸದೇ ಮತ್ತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉದಯ ರವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದಿರು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ದಂಧೆಕೋರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಂಧೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇರ ನೆರವು ನೀಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಉದಯ ರವಿ ಅವರು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿ (ಇಟ್ಟಂಗಿಭಟ್ಟಿ) ಮಾಲೀಕರಿಂದಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಸಮೇತ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-25-1739807655</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>