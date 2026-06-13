ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು, ನಾಳೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 13 ಮತ್ತು 14ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 13ರಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಜೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಳೂರು ರೋಡ್, ಸ್ನೇಹ ಕಾಲೊನಿ, ಶ್ರೀನಗರ, ರೇಣುಕಾ ನಗರ, ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ನಗರ, ಕನ್ನಡ ನಗರ, ಮಹಾನಂದಿ ಕೊಟ್ಟಂ, ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ, ಎಸ್.ಪಿ. ಸರ್ಕಲ್, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವನಕುಂಟೆ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರೋಡ್, ರಾಮ ನಗರ, ಅವಂಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಅಶೋಕ ನಗರ, ಅವಂಭಾವಿ, ಟಿ.ಎಂ.ಜಿ ಲೇಔಟ್, ರಾಮ ನಗರ, ಜಯನಗರ, ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ, ಭುವನಗಿರಿ ಕಾಲೊನಿ, ವೀರಣ್ಣಗೌಡ ಕಾಲೊನಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೊನಿ, ನೇತಾಜಿ ನಗರ, ಇನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಲೇಔಟ್, ಇನ್ ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರೋಡ್, ವಾಸವಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಳಗಲ್ ರೋಡ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಲೊನಿ, ಭತ್ರಿ ರೋಡ್, ಭತ್ರಿ, ಗುರು ಕಾಲೊನಿ, ಸತ್ಯವಾಣಿ ನಗರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಹಾಗೂ ವಿಯಾನಿ ಶಾಲೆ. ಬಸವನಕುಂಟೆ, ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶ, 1ನೇ ಗೇಟ್, 2ನೇ ಗೇಟ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ, ಸುಧಾಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಒ.ಪಿ.ಡಿ ಪ್ರದೇಶ, ಎಫ್-77: ಒ.ಪಿ.ಡಿ, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಕೊಳಗಲ್ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಸಿಆರ್ಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಜೂ.14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲೋಹಿತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ 2ನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತ, ಸುಧಾಕರ್ ಪೈಪ್ 2ನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತ, ಗುರುನಾಥ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಮುಂಡರಿಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತ, ಮುಂಡರಿಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ 4ನೇ ಹಂತ, ಹೈಟೆಕ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೈಸ್ ಮಿಲ್, ಮುಂಡರಿಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತ, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸ್ಪಾಂಜ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ವಿವಾನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಮಿಂಚೇರಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮ, ಎಫ್-10 ಮಿಂಚೇರಿ ಐ.ಪಿ ಮಾರ್ಗದ ಹಲಕುಂದಿ, ಮಿಂಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಜೆ. ಕೋಟೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-25-732658354</p>