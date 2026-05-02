ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು

ಬಳ್ಳಾರಿ: ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ (ಕೆಎಸ್ಎನ್ ಡಿಎಂಸಿ) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ (ಪ್ರೀ-ಮಾನ್ಸೂನ್) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರದಿಯಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 24.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. 23.5 ಮೀ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5.3 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 11.9 ಮಿ.ಮೀರಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿದ್ದು, ಶೇ 125 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ 19.3 ಮಿ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ 11.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. 19.3 ಮೀ.ಮೀಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 19.6 ಮಿ.ಮೀ ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 28.8 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 24.2 ಮಿ.ಮೀ ಸುರಿದಿದೆ. ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 0.2 ಮಿ.ಮೀ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 0.7 ಮಿ.ಮೀ ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಕುರುಗೋಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸುರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಕೃಷಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯುಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>