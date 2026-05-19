ಬಳ್ಳಾರಿ | ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ: ಮಹಿಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಸೊಂತ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಕಾಲೋನಿಯ ತಿರುಮಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ನಗರದ ಸ್ತ್ರೀ ಸೇವಾ ನಿಕೇತನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಿಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಾ ಸೂರಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ದೇವಿಪ್ರಸನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಟೊ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಸೂರಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-25-2022767752</p>