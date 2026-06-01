ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪಥ ಕೊಡದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 6ನೇ ರೈಲ್ವೆ ಪಥವನ್ನು (ರೋಡ್ ನಂ. 6) ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮನವಿಗೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜನ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ನ ಮುಖಂಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಂಡೂರಿನ ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ (ಆರ್ಟಿಐ) ಅಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಯ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಲಭ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮನವಿ ಏನಿತ್ತು?: ‘ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ 6 ಮತ್ತು 8ನೇ ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಳಿಸಲು (ಅನ್ಲೋಡ್) ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ 2025ರ ಜುಲೈ 18ರಂದು ಅಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರ ಅವರು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೋರಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8ನೇ ಪಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡ್ಡಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮನವಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, 6ನೇ ಪಥವನ್ನು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>5, 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಪಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 6ನೇ ಪಥದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಳಿಸಲು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಪಥದ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 7ನೇ ಪಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ 6ನೇ ಪಥವನ್ನು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ (ಡಿನೋಟಿಫೈ), ಕೇವಲ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಹಿತ: ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು) ಮತ್ತು ಬಿಟಿಪಿಎಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ಪಥಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದೂ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ: ಈಗಿರುವ 8ನೇ ಪಥದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು (ಗ್ಯಾಂಗ್) ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಪಥದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೈಲುಗಳನ್ನು (ರೇಕ್) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಎಫ್ಸಿಐ ಅನುಮತಿ: ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮದ (ಎಫ್ಸಿಐ) ರೇಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-25-1060509454</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>