ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮನವಿ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಬಳ್ಳಾರಿ-ಸಿರುಗುಪ್ಪ-ಸಿಂಧನೂರು ನಡುವಿನ ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯು ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಸಿರುಗುಪ್ಪದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ. ಎಸ್ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ಮಂಗಳವಾರ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು. </p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ-ಸಿರುಗುಪ್ಪ-ಸಿಂಧನೂರ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸರ್ವೆ ಮುಗಿಸಿ 13 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯು ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಇದರ ಜತೆಗೆ, ‘ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಉದಯ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ <br /> ಕೊಲ್ಲಾಪುರ–ಮುನಗೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪುನರ್ ಅರಂಭಿಸಬೇಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಧುನೀಕರಣ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್)ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. </p>