ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮನವಿ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ನಿಯೋಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:49 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:49 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Ballari
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT