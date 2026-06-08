ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿರುಸು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾವು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ (38) ಎಂಬುವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೂರಿ ಕಾಲೊನಿ (ಲೋಟಸ್ ಕಾಲೋನಿ) ನಿವಾಸಿಯಾದ ಅನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ, ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಮೊಪೆಡ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ನ ತಾಹಾ ಶಾಲೆ ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳೆ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿ ದ್ದರಿಂದ, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅವರು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಅಂದ್ರಾಳ್ ಬಳಿಯ ಕಾಲುವೆಯ ಜಾಲಿ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 8 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, 16 ಕಂಬಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಇಡೀ ನಗರ 12 ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ (ಬಿಎಂಸಿಆರ್ಸಿ– ವಿಮ್ಸ್) ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ರೋಗಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರದಾಡಿದರು. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಭಟ್ಕಳ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ರಭಸದೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡ, ಯರಗಟ್ಟಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ರಾಯಬಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದರೆ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಅವಳಿ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ 6 ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-51-1602988795</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>