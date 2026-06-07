ಬಳ್ಳಾರಿ: ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ 38 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೃತರನ್ನು ಸೂರಿ ಕಾಲೋನಿ (ಲೋಟಸ್ ಕಾಲೋನಿ) ನಿವಾಸಿ, ಅನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ (38) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಜೂನ್ 6ರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಪೆಡ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ನ ತಾಹಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳದ ಮೇಲಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳೆಯ ನೀರು ತೀವ್ರ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅವರು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಅನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರ ಮೃತದೇಹವು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಅಂದ್ರಾಳ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲಿ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ನಗ್ನವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತಿ ಹಫೀಜುಲ್ಲಾ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>