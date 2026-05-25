ಬಳ್ಳಾರಿ: ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗೆ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಎದುರು ಜನ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಪಡಿತರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 15–20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಎದುರು ಜನ ನಿತ್ಯ ಸಾಲುಗಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿವೆ.

'ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವರೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಪಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯೋಣವೆಂದರೆ ಕೆಲಸ, ಮನೆ ನೋಡುವವರು ಯಾರು. ಈ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿಯ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ರತ್ನಮ್ಮ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವರೆಗೆ ಶೇ 30–40ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಒಂದು ವಾರ (ಮೇ 30)ದ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಡಿತರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಎರಡೆರಡು ಬಯೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೆಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಎತ್ತುವಳಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ 15–16 ತಾರೀಕಿಗೆ. ಆಗ ಏಕಾಏಕಿ ಜನ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-25-642502939