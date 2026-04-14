‘ಗ್ರಾಮೀಣರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಲಿ’

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ದರೂರಿನ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಎಚ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಶ್ರೀ ಕನಕದುರ್ಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಶಶಿಕಾಂತ್, ಡಾ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಾ.ವೈಷ್ಣವಿ, ಡಾ.ನಾಗರತ್ನ, ಡಾ.ಜಗದೀಶ, ಡಾ.ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಡಾ.ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಯಂಕಪ್ಪ, ಸಾಯಿ ಸೇವಕ ಯಂಕಪ್ಪ, ಆಶಾ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>