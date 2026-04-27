ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಉರುಳಿದ ಮರಗಳು

ಕುಡತಿನಿ (ಸಂಡೂರು): ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಕೆಲಕಾಲ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯು ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ಪಟ್ಟಣದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಕುಡತಿನಿ ಪಟ್ಟಣ, ಹರಗಿನಡೋಣಿ, ವೇಣಿವಿರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿ ತಂಪಾಗಿದ್ದು ರೈತಾಪಿ ಜನರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿ, ಏಕಾಏಕಿ ಬಾರಿ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>