ಹೊಸ ಗಣಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಿರಾಕರಣೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ತಡೆಯಲು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧಾರ

<p><em>ಹರಿಶಂಕರ್ ಆರ್.</em></p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಗಣಿನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈಶಾನ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 24 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಇಲಾಖೆಯು, ‘ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಬಾರದು’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಖಡಕ್ ಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಡೂರಿನ ಈಶಾನ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ. ರುದ್ರಗೌಡ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ 78.23 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಸುಮಾರು 193 ಎಕರೆ) ವನವನ್ನು (ವರ್ಜಿನ್ ಅರಣ್ಯ) ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಡಿಸಿಎಫ್) 2026ರ ಮೇ 13 ರಂದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>24,092 ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ: ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೋರಲಾದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಮರಗಳ ಗಣತಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24,092 ಹೆಮ್ಮರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ: ದಖ್ಖನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಸಂಡೂರು ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಈಶಾನ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ದಟ್ಟವಾದ ಒಣ ಪರ್ಣಪಾತಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ತೋಳ, ನರಿ, ನಾಲ್ಕು ಕೋಂಬಿನ ಜಿಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪರೂಪದ ಹಳದಿ ಕಂಠದ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಇದು ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಎ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ವಲಯದ ಗಣಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಿತಿ (35 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್) ಈಗಾಗಲೇ ಮೀರಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೊಸ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ.</p>.<p>2016 ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಾರೋಜಿ ಕರಡಿ ಧಾಮದಿಂದ ಕೇವಲ 10.51 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಿಂದ ಕೇವಲ 8.73 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಗಣಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಸಂಡೂರಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1980ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ (ಎಫ್ಸಿ ) ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವರದಿ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-25-79438329</p>