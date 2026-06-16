₹86 ಲಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲು ಗಣಿ ಅದಿರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ

<p><em>ಹರಿಶಂಕರ್ ಆರ್.</em></p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಖರೀದಿದಾರ ಕಂಪನಿಯಾದ ಗೋವಾದ ಮಾಂಡೋವಿ ರಿವರ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾಶಿ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅದಿರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ₹86,00,000 ಮೊತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪ್ರಭು ಜೂನ್ 9ರಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಡೂರು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸುವಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಮಾರಾಟಗಾರರು) ಮತ್ತು ಮಾಂಡೋವಿ ರಿವರ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಖರೀದಿದಾರರು) 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ಮತ್ತು 31ರಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 4,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ (45-51 ಗ್ರೇಡ್) ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಳಪೆ ಅದಿರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ (ರಾಯಲ್ಟಿ) ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ದ್ವಿತೀಯಾ ಇ.ಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಕ್ರಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಜಧನ ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆರೋಪಿಗಳು ₹84,03,211 ಮೌಲ್ಯದ 1,168 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೂಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ (62.55 ಗ್ರೇಡ್) ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಕದ್ದು ತಂದು, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅದಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 5,168 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅದಿರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲಾಖೆಯು ಇಡೀ ಜಂಟಿ ಅದಿರನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಂಡೂರು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅದಿರನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರ ಪರ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು ‘ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅದಿರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ 1957 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 21(4-A) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಯಾದ ಖನಿಜವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇಲಾಖೆಯ ವಾದವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವು ತಡೆದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-25-245733405</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>