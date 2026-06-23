ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಮನವಿ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಅದಿರು ಸಾಗಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜನ ಬದುಕಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯು ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 6 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅದಿರನ್ನು ರಣಜಿತ್ಪುರ ಹಾಗೂ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅದಿರು ಲಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ನಿರಂತರ ಧೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾಸಿಸ್, ಆಸ್ತಮಾ, ಚರ್ಮರೋಗ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿದೋಷದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಇದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಲಾರಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಾವು-ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅತಿಯಾದ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತಗೊಂಡು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಷ್ಟದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಧೂಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮೇವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಆಕಳು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದು ಜಾನುವಾರು ಸಾಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ 28 ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಾಗನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಲದಹಳ್ಳಿ, ಡಿ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಂ.ಎಲ್.ಕೆ. ನಾಯ್ಡು, ನೀಲಕಂಠ, ಕಾಡಪ್ಪ, ಮೂಲಿಮನಿ ಈರಣ್ಣ, ಎಂಎಲ್ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-25-959617799</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>