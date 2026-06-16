ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರಕಲೆ ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

<p>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ಸಮೀಪದ ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧಾತ್ರಿ ರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ 11 ದಿನಗಳ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಸಮರ ಕಲೆ ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯು ಭಾನುವಾರ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದ ಬಯಲು ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೇರಳದ ಕಳರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದ್ ಕಡಂಗಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಳ್ಳಾರಿಯಂತಹ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ಸಮರಕಲೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಮರ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯ ಪದವೀಧರೆ, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೃತಿ ವಿ. ತಿಪಟೂರು, ಸಲ್ಮಾ ದಂಡಿನ್ ಧಾರವಾಡ, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಜಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಮಣಿಕಂಠ ಎನ್., ಜಿ.ಎಂ. ಸೌಮ್ಯಾ, ವೈ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಸುಮಿತ್ರ, ಸುಮಂಗಳ, ಸ್ವಾಮಿ, ಗಣೇಶ ಎಂ., ದರ್ಶನ್, ನಾಗರಾಜ್ ಬಡಿಗೇರ, ಪ್ರದೀಪ್, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೂಗಾರ್ ಬಸವರಾಜ, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಯಲಾಟ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈ. ಜಡೇಶ, ಧಾತ್ರಿ ರಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಪಂಪನಗೌಡ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ್, ಸದಸ್ಯ ಹೂಗಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-25-479264907</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>