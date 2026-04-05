ಏಸುವಿಗಾಗಿ ಓಟ; ಕ್ರೈಸ್ತರ ಉತ್ಸಾಹ

ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ನಗರದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಏಸುವಿಗಾಗಿ ಓಟ'ವು ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಜಾಗೃತಿ ಓಟವು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ವೃತ್ತ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತ, ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ವೃತ್ತ, ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಐ ಪುನರುತ್ಥಾನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ–ಮರಣ ಸಾರುವ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಜರುಗಿತು. ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಓಟದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಯೋಜಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಗಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್. ಟಿ. ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಧರಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಪಾದ್ರಿ ಸುನೀಲ್ ರೆವ, ಸುಹಾಸ್ ರೆವ, ಜಯ ಪ್ರಭು ರೆವ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ವರದಿ: ಏಸುವಿಗಾಗಿ ಓಟ (ರನ್ ಫಾರ್ ಜೀಸಸ್) ಹೆಸರಿನ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಓಟವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿತು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಾದ್ರಿ ಇವಾನ್ ಪಿಂಟೊ ಓಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರವಿ ಜೋಸೆಫ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಾ, 'ಯೇಸು ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲಾಯಿತು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಲ್ಸನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ರೆವರೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ವತ್ಸಾ, ಪಾದ್ರಿ ಇವಾನ್ ಪಿಂಟೊ, ರೆ. ಎಸ್. ಜಾನ್ ಮಾರ್ಕ್, ರವಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ದೇವಾನಂದಂ, ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಸಾಲೊಮನ್ ರಾಜ್, ಸುದರ್ಶನಂ, ರೆ. ಅಪ್ಸೊಲೊಮ್ ಬ್ಯಾಂಡಿ, ಸಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್, ರೆ. ಜೆಫ್ರಿ ಕುಮಾರ್, ನೆಲ್ಸನ್ ಬಿ., ರತ್ನ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>