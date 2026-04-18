<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೀಗ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ತೆರಿಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ, ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ₹2.45 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ ಮಾಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ತಗಾದೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೂ ಮಾಲ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ₹37 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ, ಉಳಿಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೂ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-25-1317152941</p>