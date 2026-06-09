ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದಲೇ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯ: ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಗದಗ-ವಿಜಯಪುರದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ವಿವೇಕ ಲೀಲಾಮೃತ’ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಸಾಧು-ಸಂತರ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರು ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಭಾರತೀಯರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಮರೆತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂದೇ ಯುವಕರಿಗೆ ‘ಏಳಿ, ಎದ್ದೇಳಿ’ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ತತ್ವಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ. ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮವೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಧರ್ಮದ ಭಾಗ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮನಗೌಡ, ವೆಂಕಟೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಇದ್ದರು. ತಸ್ಮಯಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ದೊಡ್ಡಬಸವ ಗವಾಯಿ, ಮುದ್ದಟನೂರು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಭುದೇವ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-25-561348356</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>