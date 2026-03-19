SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 336, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 302 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರು

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ 65 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 336 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರಾದರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 133, ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ 33, ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 52, ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ 118 ಮಂದಿ ಗೈರಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 21,473 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 21,137 ಮಂದಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕೊಠಡಿ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡದಂತೆಯೂ, ಗೊಂದಲಗಳೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಡಿಬಾರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 302 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರು ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಜಿಲ್ಲೆಯ 73 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮೊದಲ ದಿನದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 302 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 20,243 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 19,941 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 94 ಮಂದಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯಲ್ಲಿ 69, ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 67, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 50, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ 22 ಮಂದಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ.