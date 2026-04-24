ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶೇ 93.35ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 24ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ರ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>2023–24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 64.99 ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ 28ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಮೂರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿ) ಶೇ 79.3ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 29ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಜರಾದ 18,998 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ, 17,733 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 93.35ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ (9,583). ಪಾಸಾದವರ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚು( ಶೇ 95.31). ಒಟ್ಟು 10,054 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 8,954 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 8,150 ಮಂದಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 91.02 ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಡೂರು ಪ್ರಥಮ: ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು ಶೇ 96.53ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿರುಗಪ್ಪ ಶೇ 93.99, ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಶೇ 92.38, ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೂರ್ವ ಶೇ 92.14 ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ವಿಭಜನೆಯಾದ ವಿಜಯನಗರ (ಶೇ. 96.4) ಇದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಶೇ. 94.4) ಇದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು (ಶೇ. 93.4) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳ (ಶೇ. 93.1), ಬೀದರ್ (ಶೇ.92.2) ಯಾದಗಿರಿ (ಶೇ. 91.9), ಕಲಬುರಗಿ (ಶೇ. 85.1) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>