CRGO ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ: ಭಾರಿ ಉದ್ಯಮ ಕೈತಪ್ಪುವ ಭೀತಿ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಡುತಿನಿ ಬಳಿ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಜೆಎಫ್ಇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗಳು ₹11,890 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ‘ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಓರಿಯಂಟೆಡ್ (ಸಿಆರ್ಜಿಒ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೀಲ್’ ಘಟಕ ಕುಡುತಿನಿ ಭೂಸಂತ್ರಸ್ಥ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯೇ ಡೋಲಾಯಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. </p>.<p>ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಂಬಂಧ ಜಪಾನ್ನ ನಿಯೋಗ ಬುಧವಾರ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಡುತಿನಿಯ 199.90 ಎಕರೆ (80.9 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಪಾನ್ ಕಂಪನಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ದಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಇದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಡುತಿನಿ ಭೂಸಂತ್ರಸ್ಥ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೋ ಅವರೇ ಉದ್ದಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೋರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಲಿಖಿತ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕವೇ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭವಾದರೆ, 1250 (909 ನೇರ, 341 ಪರೋಕ್ಷ) ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ‘ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರಿಸರ ಹೊಣೆ (ಸಿಇಆರ್)’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹6 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<h2> ಹೋರಾಟ ಯಾಕೆ? </h2><p> ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಿಣಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ದಿಮೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2010ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕುಡುತಿನಿ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 12 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯನ್ನು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಮೂಲಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಪೈಕಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ 2643 ಎಕರೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೇ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಕೆಲ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಕಂಪನಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಮಿತ್ತಲ್ಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಪೈಕಿ 199.90 ಎಕರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸಿಆರ್ಜಿಒ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ನೀಡಿದೆ. ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಅನುಮೋದನೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯೇ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕು ಜತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><blockquote>ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರೈತರು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಬೀಳುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏ.4ರಂದು ಸಭೆಯನ್ನೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution">-ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ </span></div>.<div><blockquote>ನ್ಯಾಯವಾದ ಭೂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ದಿಮೆ ಬರಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution">-ಸತ್ಯಬಾಬು ಕುಡುತಿನಿ ಭೂಸಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>