CRGO ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ: ಭಾರಿ ಉದ್ಯಮ ಕೈತಪ್ಪುವ ಭೀತಿ

ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ‘ಕೋಲ್ಡ್‌ ರೋಲ್ಡ್‌ ಗ್ರೈನ್‌ ಓರಿಯಂಟೆಡ್‌
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:30 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:30 IST
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರೈತರು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಬೀಳುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏ.4ರಂದು ಸಭೆಯನ್ನೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
-ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ 
ನ್ಯಾಯವಾದ ಭೂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ದಿಮೆ ಬರಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ
-ಸತ್ಯಬಾಬು ಕುಡುತಿನಿ ಭೂಸಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ
