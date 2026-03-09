ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ballari

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಸಹಪಾಠಿಯ ಕೊಂದ ಬಾಲಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:34 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:34 IST
ಬಳ್ಳಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಮೃತ ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ
