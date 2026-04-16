ಬಿರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ರೇಷ್ಮೆ: ಹಗರಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ರೇಷ್ಮೆ ನಾಡು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗದೆ, ರೈತರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಿಸಿಲ ನಾಡು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀತರಕ್ತ ಕೀಟವಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗೆ 26 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಮೀರಿದ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿದ್ದು, ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಹಗರಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇಎಲ್ಪಿ (ಎಕ್ಸ್ಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್–ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ತಳಿಯ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯ ಚಾಕಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಹತ್ತು ದಿನ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು, ತೇವಾಂಶ ಭರಿತ ಸೊಪ್ಪು ಒದಗಿಸುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ರೇಷ್ಮೆ ಮನೆಯ ನೆಲ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ನೆನೆಸಿದ ಗೋಣಿಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಲಾಯಿತು. ಹ್ಯುಮಿಡಿಫೈಯರ್ (ಆರ್ದ್ರಕ)ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ಮನೆಯ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಯಿತು. ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಭರಿತ ಆಹಾರ ದೊರೆತಂತಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆಗೂಡುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ (ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕ) ರವಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸದ್ಯ ನಮಗೆ 40 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 30 ಕೆ.ಜಿ ಖಚಿತ. ಸದ್ಯ ರಾಮನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ರೇಷ್ಮೆಯ ಬೆಲೆ ಕಿಲೋಗೆ ₹700 ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ₹600ರಂತೆ 30 ಕೆ.ಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ₹18 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವರೆಗೆ ₹3 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 25 ಅನ್ನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿ, ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ತಾಪಮಾನ, ತೇವಾಂಶ, ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿಕರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎ