ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ: ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

<p>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ‘2026–27ರ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಬಿ.ಎಂ. ಗಾದಿಲಿಂಗನಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಟ್ಟಣದ 20 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ 42 ಗಣತಿದಾರರು 5,733 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಣತಿದಾರರಾದ ವೈ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಎನ್. ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕೆ. ನೀಲಾವತಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಶ್ರೀಲತಾಬಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿಆರ್ಪಿಬಿ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಜಗದೀಶ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುನಂದಾ, ಶೋಭಾ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಬಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಮಹೇಶ, ಹುಸೇನ್ ಭಾಷ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶೇಕ್ಷಾವಲಿ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆ. ಖಾದರ್ ವಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-25-353946533</p>