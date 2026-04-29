ಭಣಗುಡುತ್ತಿದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ

ಚಾಂದ್ ಬಾಷ

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ನಡವಿ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇನ್ನೂ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ 'ಸಮುದ್ರ ಜತೆಗೆ ನಂಟು, ನೀರಿಗೆ ಬರ' ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.

ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳು: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಒಂಭತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹೂಳು ತುಂಬಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸದ ಕಾರಣ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದ ನಡವಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 14 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವೆಚ್ಚ: 2001ರಲ್ಲಿ ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ₹15 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಡವಿ, ಮುದ್ದಟನೂರು, ನಿಟ್ಟೂರು, ರುದ್ರಪಾದ, ಹೆರಕಲ್ಲು, ಉಡೇಗೋಳ, ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ, ಕೆ. ತಾಂಡ, ದೇವಲಾಪುರ, ಮಣ್ಣೂರು, ಮಣ್ಣೂರು ಸೂಗೂರು, ಮಾಳಾಪುರ, ಸಿದ್ದರಾಂಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರ ಬಹುಕಾಲದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು. ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಜೆಜೆಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಒಡೆದು ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ದುಸ್ತರವಾಯಿತು. ಇದುವರೆಗೆ 14 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ನಡವಿ–14 ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ನದಿ ಬತ್ತಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು, ಕೀಲು ನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಳಲು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ