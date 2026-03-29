ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: 'ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 2026-27 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ: 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಎನ್ಎಂಪಿಸಿ ಅನುದಾನ ₹8.69 ಕೋಟಿ, ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಅನುದಾನ ₹21 ಲಕ್ಷ, ವೇತನ ₹2.19 ಕೋಟಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ₹4.92 ಕೋಟಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ₹3.14 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹21, 21 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚು: ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ₹1.82 ಕೋಟಿ, ಬೀದಿ ದೀಪ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ₹3.94 ಕೋಟಿ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ₹2.50 ಕೋಟಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ₹2 ಕೋಟಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ₹30 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹1.70 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹ 27.71 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹ 62.18 ಲಕ್ಷದ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪರಶುರಾಮ, ಲೆಕ್ಕಿಗ ಎಂ. ಮಹೇಶ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>