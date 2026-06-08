ಬಳ್ಳಾರಿ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ; ಏಳು ಜೋಡಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದವು

<p>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: 'ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಮಾತೆ ಮನ್ಸೂರಿ ಸಂಘ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೌಸ್ ಪಾಷ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಮಾತೆ ಮನ್ಸೂರಿ ಸಂಘ (ಮಾನ್ಸೂರಿ, ಪಿಂಜಾರ್, ನದಾಫ್, ದೊದೆಕುಲ ಒಕ್ಕೂಟ) ವತಿಯಿಂದ ದಿವಂಗತ ಮುಂದಲಮನೆ ನಬೀ ಸಾಬ್ ಸ್ಮರಾಣಾರ್ಥ ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಷಾ ಹುಸೇನ್ ನಗರದ ಶಾದಿಮಹಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ, ವಧುವರರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಜರತ್ ಸಯ್ಯದ್ ಷಾ ಚಾಂದಪೀರ್ ಹುಸೇನಿ ಚಿಸ್ತಿ ವುಲ್ ಖಾದ್ರಿ ಹಜರತ್ ಸಯ್ಯದ್ ಷಾ ಅನ್ಸರ್ ಪೀರ್ ಖಾದ್ರಿ. ಮುಕ್ಕಂದ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮನ್ಸೂರಿ ಮಸೀದಿಯ ಹಾಫಿಜ್ ಮಸ್ತೂರ್, ಮುಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಯ ಹಾಫಿಜ್ ಬಾಬರ್ ಸಾಬ್ ಏಳು ಜೋಡಿಯ ನಿಖಾ (ವಿವಾಹ) ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಎಕೆಜೆಎಂಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೆಹಬೂಬ್ ಬಾಷಾ, ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು ರಸೂಲ್ ಸಾಬ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಹೊನ್ನೂರು ಹುಸೇನ್, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪೀರ್ ಬಾಷಾ, ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪಿ, ಎಎಸ್ಐ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಚಂದಿ ಸಣ್ಣಬಾಷ, ಎಂ.ಮುಸ್ತಾಪ್, ಕೋಳೂರು ಖಾದರ್ ಬಾಷಾ, ಎಸ್.ಮೆಹಬೂಬ್ ಬಾಷಾ, ಎಂ.ಜಿಲಾನ್, ಕೌತಾಳ ಬಡೇಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಧುವರರ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-25-1623228335</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>