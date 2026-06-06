ಹುಲಿಬೇಟೆ ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆ

<p>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ (ಬಳ್ಳಾರಿ): ಪಟ್ಟಣದ 14ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದ ವಡ್ಡರ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಹುಲಿಬೇಟೆ ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರುವಂತೆ ಅನುಮಯನ ಮಗ ಹುಲಿ ಬೇಟೆ ವೇಳೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೀರಗಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಅಂಗೀರಸ ಸಂವತ್ಸರ, ವೈಶಾಖ ಬಹುಳ ಅಷ್ಟಮಿ' ಎಂದು ಕಾಲದ ವಿವರವಿದೆ.</p>.<p>'ಭಾರತ್ ಶ್ರೀ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾಗವಾಗಿ, ‘ಈ ಶಾಸನ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ವೀರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಹುಲಿಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರನ ಬೇಟೆ ನಾಯಿ ಸಹ ಆತನಷ್ಟೇ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಲ್ಪಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಗಾರಿಕೆ’ ಎಂದು ಎಎಸ್ಐ ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-25-551299676</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>