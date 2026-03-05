ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಉದ್ವಿಗ್ನ: ಶಾರ್ಜಾದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿಗರು

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ‘ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ತೆರಳಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ 27 ಜನರೂ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವರು’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<p>‘ಶಾರ್ಜಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ವಿಮಾನ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ತಲುಪವರು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬರುವರು’ ಎಂದು ಮೇಟಿ ಪಂಪನಗೌಡ ಎಂಬುವರ ಪುತ್ರ ದಿವಾಕರ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ದುಬೈನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವರು. ಇವರು ಬಳ್ಳಾಯವರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>