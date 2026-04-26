ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಳಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ 25 ಮರಗಳ ಅಕ್ರಮ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇರುವುದನ್ನೂ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಸ್ತೆಯು 18.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಮೌಖಿಕ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ24 ಮೀಟರ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ, 233 ಮರಗಳು ಕಡಿತವಾಗುವ ಸಂಭವ ಇರುವುದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಆಣತಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 25 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿದೆ' ಎಂದು ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಬಳ್ಳಾರಿ' ಎಂಬ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಮುದಾಯ' ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಮರಗಳ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್' ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>