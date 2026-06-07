ಲಾರಿಗಳ ಉಪಟಳ: ಜನರಿಗೆ ಜೀವ ಭಯ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಟಿಪ್ಪರ್, ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವಿದ್ದರೂ, ಸಂಚಾ ರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಿದ್ದರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಪಟಳ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಎಚ್.ಆರ್. ಗವಿಯಪ್ಪ (ಮೋತಿ) ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯೊಂದು ಜೋಳದರಾಶಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರೇಶ್ ಎಂಬುವವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯು ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಗಳ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಬೆಳಗಲ್ ವೃತ್ತ, ಗೌತಮ ನಗರ, ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್, ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇಟ್, ಗವಿಯಪ್ಪ (ಮೋತಿ) ವೃತ್ತ, ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿ (ಎಸ್ಪಿ) ವೃತ್ತ, ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಬಳಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆದು ಸಾವು-ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ನಿಷೇಧವಿದ್ದರೂ ಸಂಚಾರ: ಲಾರಿಗಳ ಅತಿ ವೇಗದ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ (ಗಣಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.</p>.<p>ಉಪಖನಿಜ ಹೊತ್ತ ವಾಹನಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈ-ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಣೆಯಾಗುವ ಉಪಖನಿಜ ವಾಹನಗಳೂ ಬೈಪಾಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಆದೇಶದ ಸೂಕ್ತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು (ಡಿಎಸ್ಪಿ) ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ಆರ್ಟಿಒ) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಣಕಿಸಿದಂತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-25-705109284</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>