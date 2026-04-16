‘ವೇದಾವತಿ’ಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಮನವಿ

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಜನ, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಗುಡದೂರು ಎಸ್ಕೆಪ್ (ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಜಾಗ) ಅಥವಾ ಭೈರಾಪುರ ನೀರು ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವೇದಾವತಿ ನದಿ(ಹಗರಿ)ಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬುಧವಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೇದಾವತಿ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಈ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬರದನ ಹಳ್ಳಿ, ಮೋಕಾ, ಗೋಟೂರು, ಬಾಣಾಪುರ, ಬೆಣಕಲ್ಲು, ಕರ್ಛೇಡು, ವಣೆನೂರು, ಯರಗುಡಿ, ಬಸರಕೋಡು, ಹದ್ದಿಗಿ, ಹಾಗೂ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿ ತಾಳೂರು, ಊಳೂರು, ಉತ್ತನೂರು, ಮಾಟಸೂಗುರು, ಕೂರಿಗನೂರು, ಬೂದುಗುಪ್ಪ, ಮೈಲಾಪುರ, ಬಲಕುಂದಿ, ಹಳ್ಳಿಗ ನೂರು, ಚಾಣುಕ್ಯನೂರು, ರಾರಾವಿ, ಕರ್ಚಿಗನೂರು, ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಕುಡದರಹಾಳು, ಶ್ರೀಧರ ಗಡ್ಡೆ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದು ಮೋಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ, ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಹಗರಿ (ವೇದಾವತಿ ನದಿ)ಗೆ ನೀರು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಸೋಮಲಿಂಗಪ್, ತುಂಗಭದ್ರ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದರೂರು ಪುರುಷೋತ್ತಮಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>