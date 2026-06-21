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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿ.ವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಗರಣ: ಕೊನೆಗೂ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌

ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:19 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:19 IST
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Comments
ಸಾಹೇಬ ಅಲಿ ಎಚ್‌. ನಿರಗುಡಿ, ರಮೇಶ ಓಲೇಕಾರ ಅವರು ತಮ್ಮದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿ.ವಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಬಳಿಕ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮುನಿರಾಜು, ಕುಲಪತಿ, ವಿಎಸ್‌ಕೆಯು
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