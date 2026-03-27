‘ವಕ್ಫ್‌ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಮುದಾಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೂರ್ ಪಾಷ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ 3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುರುವಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಾನವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಜಾಗ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಖಬರಸ್ಥಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಬೂ ಸಾ ಮೆಕ್ಕಾ ಮಸೀದಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಮುತವಲಿ ವೈ ಖಾದರ್ ವಲಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಯೂಬ್, ಬಿ ಕಾಸಿಂ, ಬೆಳಗಲ್ ಹಸೇನ್, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.