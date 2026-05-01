ಯಾಸಿನ್ ಸಾಬ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಕ್ಫ್ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ನ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಬ್ ಮಸ್ಜಿದ್ (ಸುನ್ನಿ) ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಮೇ 5 ರಿಂದ 12ರ ವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇ 5 ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಪಡೆದು, ಮೇ 12ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01.30ರೊಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಮೇ 13 ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಮೇ 14 ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮೇ 23 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದೇ ಸಂಜೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ವಕ್ಪ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ ಮಸ್ಜಿದ್(ಸುನ್ನಿ) ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ನೂರ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-25-1693321498</p>