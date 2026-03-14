ಬೈಪಾಸ್‌–ಸುಧಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ಚತುಷ್ಪಥ: ಸಂಸದ ಇ. ತುಕಾರಾಂ ಮನವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪಂದನೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-67 (ಬೈಪಾಸ್ ಆರಂಭಿ ಬಿಂಧುವಿನಿಂದ ಸುಧಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ)ಅನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಸದ ಇ. ತುಕರಾಂ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

'ಒನ್ಟೈಮ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಗಡ್ಕರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರದ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ. 

ಲೋಕಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲೆಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ ಗುರುವಾರ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. 'ಅಂಕೋಲಾ–ಗುತ್ತಿ ನಡುವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-67 ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-167 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128 ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೈಪಾಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸುಧಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ 7.5 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ ಅನಂತಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಎನ್ಎಚ್-150ಎ ಬೈಪಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ 3.15 ಕಿಮೀ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 10.65 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೂಳ್ಯ ಸೇತುವೆ: ವರದಿ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಾರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಸಂಸದ ಇ. ತುಕರಾಂ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ–ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಗೂಳ್ಯ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಾರಕೋಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಡಿಭಾಗದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗೂಳ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೈಪಾಸ್ನಿಂದ ಸುದಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಗೂಳ್ಯ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಡ್ಕರಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. – ಇ. ತುಕಾರಾಂ ಸಂಸದ