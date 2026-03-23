ಬಳ್ಳಾರಿ | ಜಾತಿ ಜಗಳ: ಕ್ಷೌರದಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್‌

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳಗಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ವೈಷಮ್ಯ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ 8 ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮನಸ್ತಾಪ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. 'ಅವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಇವರಿಗೆ, ಇವರ ಕಂಡರೆ ಅವರಿಗಾಗದು. ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವರ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಕ್ಷೌರದಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. 'ಎರಡೂ ಜಾತಿಯವರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಬಡವಾಗುವವರು ನಾವು. ವೈಷಮ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ಷೌರಿಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. 'ನಮಗೆ ಅವರು ಇವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಜಗಳದ ಉಸಾಬರಿ ನಮಗೇಕೆ ಎಂದು ದಿನ ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೇಸರದಿಂದ ನುಡಿದರು. ಕ್ಷೌರದಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರು ಕ್ಷೌರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಲು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದ ಹೊಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಯಾರಿಗೂ ಹೊಟೇಲ್ ಎದುರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಎರ್ರಿತಾತನ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ, ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಒಂದು ಗುಂಪು, ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರ್ರಿತಾತನ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು — ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ

ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೈಷಮ್ಯ

ಕೊಳಗಲ್ಲು ಜಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎರ್ರಿತಾತನ ಮಠ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ. ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುರುಬರು ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಹಲವು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮಾ.1ರಂದು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಯ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಕುರುಬ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮೂವರು ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.