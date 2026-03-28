ಗಣತಿದಾರರ ತರಬೇತಿ: ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

<p><strong>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ</strong>: 2027ರ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಗಣತಿದಾರರು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ.ಪಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಮೊದಲ ದಿನದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡಿದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನೂ ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ತರಬೇತಿ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರ ಬಂದವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 'ಪಟ್ಟಣ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ?' ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಊಟ ಸಿಗದವರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾದರು.</p>