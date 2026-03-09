ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕುರುಗೋಡು: ದೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಾರಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಲಾರಿಗಳ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಲು ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗರಿಕರ ಒತ್ತಾಯ
ವಾಗೀಶ ಕುರುಗೋಡು
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:51 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:51 IST
ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು
-ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೆಗಡೆ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಧೂಳು ಇರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
-ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಜವಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ನಿರಂತರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಧೂಳು ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ
-ಮೂಗುತಿ ಸುರೇಶ್, ಶಾಮಿಯಾನ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಕುರುಗೋಡು 
