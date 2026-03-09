ಕುರುಗೋಡು: ದೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಾರಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ

<p><strong>ಕುರುಗೋಡು:</strong> ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಂ.ಸ್ಯಾಂಡ್ (ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲಿನ ಪುಡಿ), ಗ್ರಾವೆಲ್ ಸಾಗಿಸುವ ಬಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಪಟ್ಟಣಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಧೂಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು, ಎಂ.ಸ್ಯಾಂಡ್ (ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲಿನ ಪುಡಿ) ಮತ್ತು ಗ್ರಾವೆಲ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಲಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸದೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು, ಎಂ.ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಗಿಸುವ ಲಾರಿಗೆ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಲಾರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳ ಬಳಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಂ.ಸ್ಯಾಂಡ್ ಉದುರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಗಮನಿಸದೆ ಸಂಚರಿಸುವ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಿವೆ.</p>.<p>ಕಂಪ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ತುಂಬಿದ ಲಾರಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲು ಸಾಗಿಸುವ ಲಾರಿಯೊಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣತಪ್ಪಿ ಮಗುಚಿಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆ ಜಕ್ಕಂಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಜರುಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಧೂಳು ಆವರಿಸುವ ಜತೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು, ಗುಂಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳಿಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಧೂಳು ಆವರಿಸುವುದರಿಂದ ವರ್ತಕರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜನ ನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಾರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಂಚಾರದಿಂದ ಧೂಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಈಚೆಗೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ, ನೀಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಇವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><blockquote>ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">-ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೆಗಡೆ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><blockquote>ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಧೂಳು ಇರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">-ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಜವಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><blockquote>ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ನಿರಂತರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಧೂಳು ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ </blockquote><span class="attribution">-ಮೂಗುತಿ ಸುರೇಶ್, ಶಾಮಿಯಾನ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಕುರುಗೋಡು </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>