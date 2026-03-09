ಬಳ್ಳಾರಿ | ನಕಲಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ: ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ:</strong> ನಕಲಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಏಜೆಂಟ್ರೊಬ್ಬರನ್ನು ಗಾಂಧಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಷಣ್ಮುಖ ಅಣ್ಣಿ (34) ಬಂಧಿತ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ‘ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್’ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈತ, ಹಳೆಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವಾಗ ಅಕ್ರಮವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದ. ಪಿಡಿಎಫ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಕಾರು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ನಕಲಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾ.1ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಾ.6ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನಿಂದ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆದವರು ಕೂಡಲೇ ವಿಮಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನೈಜತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸುಮನ್ ಡಿ.ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>