ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿವಿ ಹಿಂದಿನ ಕುಲಪತಿ, ಕುಲಸಚಿವರ ಲೋಪ ಬಯಲು

ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಗರಣ: 2 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರ
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:45 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:45 IST
ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅವ್ಯವಹಾರದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಕುರಿತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
– ಎಂ. ಮುನಿರಾಜು, ವಿಎಸ್‌ಕೆಯು ಕುಲಪತಿ 
