ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿವಿ ಹಿಂದಿನ ಕುಲಪತಿ, ಕುಲಸಚಿವರ ಲೋಪ ಬಯಲು

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (ವಿಎಸ್ಕೆಯು) ನಡೆದಿದ್ದ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಡಿ.ಎಸ್.ಶಿಂಧೆ ಸಮಿತಿಯು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವ ಸೇರಿ ಹಲವರ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ. </p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಕನಿಷ್ಠ 4,476 ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. </p>.<p>ವಿಎಸ್ಕೆಯುನಲ್ಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿ 2025ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 17ರಂದು ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಹಗರಣದ ವಿಸ್ತೃತ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಡಿ.ಎಸ್.ಶಿಂಧೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2025ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ವಿವಿಯ ಪಿಎಚ್ಡಿ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಮತ್ತು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಹನುಮೇಶ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ವಿವಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ನಕಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವುದು, ವಿವಿಯ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೂ ತಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಕಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸೇರಿ ಹಲವು ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಖರೀದಿ:</strong> 2022ರಲ್ಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ 25 ಸಾವಿರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು, 2023ರಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅಲಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು </strong></p>.<p>ಕುಲಪತಿ ಸಾಹೇಬ ಅಲಿ ಎಚ್. ನಿರಗುಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದುರ್ನಡತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಲಸಚಿವ ರಮೇಶ ಓಲೇಕಾರ ಅಮಾನತಾಗಬೇಕು, ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು, ಎಂಬಿಎ ವಿಬಾಗದ ಡಿಇಒ ಬಸವರಾಜು ಪ್ರಶಾಂತ, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪಿನ್ನಿಂಟಿ ಈಶ್ವರರಾವ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಡಿ.ಎಚ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ವಿಭಾಗದ ಗೌಪ್ಯತೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><blockquote>ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅವ್ಯವಹಾರದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಕುರಿತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಎಂ. ಮುನಿರಾಜು, ವಿಎಸ್ಕೆಯು ಕುಲಪತಿ </span></div>