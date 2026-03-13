ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಲಿಂಗತಾರತಮ್ಯ: ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಗಂಟಿ ಬೇಸರ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ‘ಲಿಂಗತಾರಮ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಘಂಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಪ್ತಾಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವರ ಮಾದರಿ ನಡೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಬಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಗನಸಖಿ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಂಥ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಂದು ಮಹಿಳೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸರೆ ನೀಡುವಗಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪುರುಷರ ಔದಾರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಚನಕಾರರೂ ಮಣ್ಣು ಹೊನ್ನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಭೋಗದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕಂಡಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರರಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೆ ವಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸ್ನೇಹಾ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸಿ.ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಮರಿಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶಿವರಾಜ ಎಸ್, ದೀಪಾ, ಡಾ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ರೇಶ್ಮಾ, ಡಾ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಡಾ.ಗಂಗೋತ್ರಿ , ಆದಿಲ ಖಾತೂನ್, ಡಾ. ವೆಂಕನಗೌಡ, ಡಾ ಮಂಜುನಾಥ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>