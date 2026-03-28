ಹಗರಿ ಆಂಜನೇಯ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಹಗರಿ ಆಂಜನೇಯ ರಥೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಜರುಗುವ ರಥೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದವು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಲಂಕೃತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ರಥಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಶಹನಾಯಿ, ಸಮಾಳ, ನಂದಿಕೋಲು, ಹಲಗೆ, ತಾಷರಂಡೋಲು, ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ, ಹುಂಜ ಕುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು.</p>.<p>ದೇವರ ಪಟಾಕ್ಷಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಅವರು ₹6.51 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪಡೆದರು. ಸತತ 8 ನೇ ಬಾರಿ ದೇವರ ಪಟಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ರಥದ ಮುಂದಿನ ಗಾಲಿ ತಗುಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿತು. ಭಕ್ತರು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗೆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೊಂಚ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ರಥ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿತು.