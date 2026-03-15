ಭಾನುವಾರ, 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್‍ಲೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿ: 88 ವರ್ಷಗಳ ಹಗರಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಕುತ್ತು

ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ
Published : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:50 IST
Last Updated : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:50 IST
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಹಗರಿ ಸೇತುವೆಯ ಗೋಡೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 1938ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಗರಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೈಪ್‍ಲೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಆನಂದ್‍ಬಾಬು, ಗ್ರೀನ್ ಎಚ್‍ಬಿಎಚ್ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 88ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಗರಿ ಸೇತುವೆ
ಹಗರಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಗೋಡೆ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸತೀಶ್‍ನಾಯ್ಕ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
Bellarybridge

