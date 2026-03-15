ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಊರುಗಳ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಸೆದಿದ್ದ, ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಹೊಸಪೇಟೆ- ಹರಿಹರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಗರಿ ಸೇತುವೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

275 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆ ಹಿಂದೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ 25ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್1938ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು 88ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸುಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಇದೇ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಲವಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾದಾಗ ಹೊರ ಬಿಡುವ 2 ಟಿಎಂಸಿಗೂ ಅಧಿಕ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹರಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಸೇತುವೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೇನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಂತ್ರಗಳ ಭಾರಿ ಕಂಪನದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೊರೆಯುವಾಗ ಬುನಾದಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಎಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಗರಿ ಸೇತುವೆ ಈಗ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಸೇತುವೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 1938ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಗರಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೈಪ್ಲೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಆನಂದ್ಬಾಬು, ಗ್ರೀನ್ ಎಚ್ಬಿಎಚ್ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಹಗರಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಗೋಡೆ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸತೀಶ್ನಾಯ್ಕ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ