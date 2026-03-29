ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಕ್‌ ರಾಮ್: ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಾವುಗಳು ನೂರಾರು

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಈ ಯುವಕನಿಗೆ ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ, ಎಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿರಲಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕನೇ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆ ಊರಿನ ಸ್ನೇಕ್ ರಾಮು (ಇಟ್ಟಿಗಿ ರಮೇಶ್).

19 ವರ್ಷದ ಈತನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮ ಇರಲಿ, ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜತೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಓದಿರುವ ರಾಮು, ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ ರಾಮು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾಗರಹಾವು ಹಿಡಿದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಂದ, ಆಗ ಆತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿತು. ಈಗ ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಪಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲಿದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸೊನ್ನ, ಬೆಣ್ಣೆಕಲ್ಲು, ವಲ್ಲಭಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆಳಿ ತೆರಳಿ ರೈತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ಈ ಯುವಕನ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಹಾವು (ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಬ್ರಾ), ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ(ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್) ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಹಿಂಜರಿಯದೇ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಇದುವರೆಗೂ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಾಗರಹಾವುಗಳು. ಉಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾರೆ ಹಾವು, ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿನ ಹಾವು, ಹಸಿರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ರಾಮುಗೆ ಜತೆಗಾರನಾಗಿ ರಾಜು ಇದ್ದಾನೆ, ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಾವು ಹಿಡಿದ ಬಾಕ್ಸ್ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈತನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ,

ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ರಾಮು ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಿಗೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಹನಗಳ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಜೀವನ್ಮರಣ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುವ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಈತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ನೇಕ್ ರಾಮು ಈಗ ಪಟ್ಟಣದ ಮನೆ ಮಾತು.

ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 76766 81250 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.