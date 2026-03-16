ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ 170 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಮೇಲು ಕೀಳು, ಬಡವ, ಶ್ರೀಮಂತ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ತಾರತಮ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ಎಂ.ಪಿ.ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ 'ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ' ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು, ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜರುಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ವರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಜಧರ್ಮ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಕರಬ್ಬಿ ಶರೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲೀಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಚ ಎನ್.ಜಿ.ಮನೋಹರ ಮಾತನಾಡಿ, ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿ, ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅವರ ಬಡತನ ಮರೆಸುವ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ 170 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಡಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಲಾಟಿ ದಾದಾಪೀರ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಶರೀಪ್, ಗೌರವ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಶಫಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಹುಸೇನ್ ಪೀರ, ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ಉಸ್ಮಾನ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಚ ಎನ್.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಾಹೇಬ್, ಎಚ್.ಸಲೀಂ, ಎಂ.ಯಾಹ್ಯ, ನಗೀನಾಬಾನು, ಟಿ.ಎಚ್.ಲತಾ, ಅಬಿದಾಬಾನು, ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್, ಮಕ್ಬುಲ್ ಭಾಷ, ಪೀರಾಸಾಹೇಬ್, ಎಸ್.ಕೆ.ಇನಾಯತ್, ಎಂ.ದಾದಾಪೀರ, ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಪೂಜಾರ ಮಂಜುನಾಥ, ಪಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಸಂಗಯ್ಯ ಇದ್ದರು.