ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ | ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ: ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲೂ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ವಿಶ್ವನಾಥ ಡಿ.
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:06 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:06 IST
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಯುವಕ ನಾನಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ದೇಶ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ
ಕೆ.ಶಶಿಧರ, ಯೋಧ
ಶಶಿಧರ
ಶಶಿಧರ
