ಹರಪನಹಳ್ಳಿ | ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ: ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲೂ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

<p><strong>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಬೇವೂರು ಹಾಗೂ ಚಿಗಟೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ(ಬಿ.ಎಸ್.ಎಫ್)ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಗಟೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಕೆಂಚಪ್ಪ ಮತ್ತು ದಡಾರಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಂಪತಿಗೆ 4 ಪುತ್ರರು, ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ 26 ವರ್ಷದ ಎನ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೂ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಇವರು, 2021ರಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕನ್ನಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವರ ಬೆನ್ನಿಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಸೈನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯುವಕರನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂತು. ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮೊದಲು’ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣಾಲೆಗಳು ಆನಂದಭಾಷ್ಪದಿಂದ ತುಂಬಿ ಬಂದವು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ’ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎನ್.ಗೋಣೆಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂದಿಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಲಲಿತಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಕೆ.ಶಶಿಧರ (26) ಬಿಎಸ್ಎಫ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಧಕ. </p>.<p>ನಂದಿಬೇವೂರು ಮತ್ತು ಚಿಗಟೇರಿ ಎರಡೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು , ಗೆಳೆಯರು ಯುವಕರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರು ಬುಧವಾರ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ತಲುಪಿ, ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.<br> ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರಾಗಿರುವುದು ಇಡೀ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ರಾಮನಗೌಡ, ಕೆ.ರೇಣುಕಪ್ಪ, ಛಲವಾದಿ ಶಿವರಾಜ್, ಶಶಿಧರ, ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಯ್ಯ, ಚಿಗಟೇರಿ ನಾರಪ್ಪ, ಕುರಿ ಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಚಿಗಟೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಣೆಪ್ಪ, ಕೆಂಚಪ್ಪ, ಪರಶುರಾಮ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಯುವಕ ನಾನಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ದೇಶ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ</blockquote><span class="attribution"> ಕೆ.ಶಶಿಧರ, ಯೋಧ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>