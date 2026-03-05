ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ: ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನೂರಾರು ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರು, ಎಳೆಯರು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದ ರಂಗಿನಾಟದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೈನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರ ಸಂಭ್ರಮ ಮೇರೆ ಮೀರಿತ್ತು. ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಎರಚುತ್ತಾ ಕುಣಿದಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವೇ ವರ್ಣಮಯವಾಯಿತು. </p>.<p>ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಕಾಮದಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಮದಹನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ಗಳಿಗೆ ತಾಳ ಹಾಕಿದ ಯುವಕರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದೇ ಹಬ್ಬ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><strong>ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಸಂಭ್ರಮ</strong></p>.<p>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬುಧವಾರ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಮದೇವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದಹನ ಮಾಡಿದರು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಹಲಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತ ಬಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತ ಮದಕರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದ ಜನರು ಡಿಜೆ ಶಬ್ದಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಡ್ರಂನಲ್ಲಿನ ತುಂಬಿದ ಬಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಎರಚಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಣಿದು, ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ರಂಗಿನಾಟಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ತುಂಬಿದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರ ನಂತರ ಬಿಸಿಲು ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಬೋರವೆಲ್ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು.</p>.<p><strong>ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಡಗರ</strong></p>.<p>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬುಧವಾರ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟೂ ಹೋಳಿ ರಂಗು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತೇರು ಹನುಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಮಿತಿಯವರು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಅದ್ದೂರಿ ಹೋಳಿ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಸರಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯುವಕರು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕೃತಕ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಕ್ರೇನ್ ಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸಾಹಸದ ಆಟ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಿದರು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಂತೋಷ ಚವ್ಹಾಣ್, ಸಿಪಿಐ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಮಣಿಕಂಠ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್, ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗಿನಾಟ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಚಿಣ್ಣರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಹೋಲಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.</p>.<p><strong>ಬಣ್ಣದ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಯುವ ಸಮೂಹ </strong></p><p>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ : ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬುಧವಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೂರು ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ‘ದಫನ್’ಮಾಡಿದ ಶಿವಲಿಂಗ ರೂಪದ ಕಾಮಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಹೋಳಿ ಕೊನೆ ದಿನ ಕೆಲ ಯುವಕರು ಸ್ತ್ರೀಯರ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳರ ವೇಷ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿ ಅಲೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಸರಳು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಯುವಕರು ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರ ಮೊಂಡರು ಬುಡುಬಡುಕೆ ಜೋಗತಿ ಕಾಡುಪಾಪ ಕೊಡೇಕಲ್ಲು ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಗಲುವೇಷಗಾರ ಮೋಡಿಕಾರರ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೇರಗು ತಂದರು. </p><p>‘ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಾಮಣ್ಣನನ್ನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೂಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾಗವಾದ ಕಾಮನನ್ನು ಊರ ಮಧ್ಯೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗಲೇ ಕಾಮಣ್ಣನನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಣ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a 