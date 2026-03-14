ಅಭಾವದ ಆತಂಕ: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನರು

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇರದಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರುವ ಆತಂಕದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾದೇವ ತಾತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಿಣ ಭಾಗದ ಜನರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಿಗೆ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈಲಾರ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ, ಗುರುವಾರ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಜನರ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಬಳಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಭಾರತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.